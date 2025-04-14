Готовимся к празднику: когда стоит красить яйца на Пасху
- Лучшим днем для окрашивания яиц на Пасху считается Чистый четверг, приходящийся на 17 апреля этого года.
- Для окрашивания яиц рекомендуется использовать натуральные красители, такие как свекла, куркума, чай каркаде, шпинат, и луковая шелуха.
Кроме выпекания куличей, хозяйки занимаются покраской яиц перед Пасхой. Для многих людей это особая традиция, которая сплачивает семьи и дарит положительные эмоции.
Обычно раскрашивают именно пасхальные яйца, а не писанки. Для этого используют как специальные, так и природные красители, в частности луковую шелуху. О том, когда стоит красить яйца на Пасху – рассказывает LifeStyle24.
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Когда красить яйца на Пасху
Согласно народным обычаям лучшим днем для окрашивания яиц считается Чистый четверг. В этом году он приходится на 17 апреля. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия. Именно поэтому принято причащаться в Чистый четверг. Кроме этого, люди занимаются уборкой в доме, а затем начинают подготовку к Пасхе. Так, хозяйки традиционно варят и красят яйца, а также выпекают куличи.
Важно успеть все сделать до Страстной пятницы. Ведь именно в этот день вспоминают мученическую смерть Сына Божьего на кресте, поэтому запрещено выполнять любую работу.
Какие есть натуральные красители для пасхальных яиц
Во время окрашивания яиц лучше отдавать предпочтение натуральным красителям, которые безопасны для здоровья. Так, это могут быть овощи, кора, листья, травы и ягоды, содержащие пигменты.
Несмотря на то, что их краски не такие яркие, как у специальных красок, они могут удивить своей палитрой оттенков. Кроме луковой шелухи, можно использовать свеклу, чтобы получить розовый цвет, куркуму – желтый цвет, чай каркаде – синий цвет и шпинат – зеленый цвет.