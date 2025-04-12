Как празднуют Пасху в Украине: главные традиции праздника

20 апреля верующие западного и восточного обрядов будут отмечать Пасху. Обычно люди начинают подготовку к этому празднику заранее.

Так, христиане делают писанки и готовят пасхальные блюда на Страстной неделе, которая в этом году приходится с 14 по 19 апреля. О главных традициях празднования Пасхи в Украине – рассказывает LifeStyle24.

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Главные традиции празднования Пасхи в Украине

Каждый день Страстной недели имеет свое значение. В частности, в Чистый четверг принято убираться в доме, выпекать куличи и готовить пасхальные корзины для освящения. Кроме этого, хозяйки красят писанки и крашенки, чтобы взять их с собой в церковь.

В Страстную пятницу верующие должны посвятить время молитве и вспомнить, как Иисуса Христа распяли на кресте. В этот день люди отправляются в храм, где выносят Плащаницу – изображение Спасителя, который лежит во гробе. Подготовку к Пасхе обычно завершают в Великую субботу. Вечером этого дня в некоторых храмах проходят богослужения, куда люди могут прийти и освятить там пасхальные корзины.

На Воскресение Христово принято в течение дня приветствовать друг друга словами: "Христос Воскрес!" и отвечать: "Воистину Воскрес!". Также люди приглашают своих родных и друзей к себе домой и собираются за праздничным столом, на котором стоят разнообразные блюда, в частности куличи. Что интересно, на Пасху верующие дарят друг другу яйца, а потом бьются ими – чье не разобьется, тот и побеждает.

Традиции на Пасху 2025 / Фото Freepik

Как наши предки праздновали Пасху

На Подолье, Волыни и Буковине был распространен обычай, когда хозяин трижды обходил праздничный стол с миской свяченых блюд. Останавливаясь лицом к образам, человек разрезал пасхальное яйцо и подносил кусок каждому из семьи со словами: "Дай, Боже, еще и на тот год дождаться святого Воскресения Христова в счастье и здоровье".

В то же время в Херсонской области за две недели до Пасхи люди сеяли овес и ждали, пока ростки вырастут на 7-8 сантиметров. Впоследствии предки ставили на праздничный стол тарелку с насыпанной землей и этой травой, между которой клали красные яйца. Их количество должно было совпадать с количеством умерших родственников. Обычно такая "могилка" стояла в течение Светлой недели.