Как определяют дату Пасхи: почему праздник ежегодно отмечают в разные дни

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

Впрочем, подобные изменения не касаются даты празднования Пасхи. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Как определяют дату Пасхи

Ежегодно дата празднования Воскресения Христова меняется, поэтому многие задумываются, почему Пасха не имеет фиксированного дня. Дело в том, что для ее определения верующие пользуются лунным календарем. По решению Первого Вселенского собора 325 года, Пасха должна праздноваться в первое воскресенье после первого Полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия – 21 марта.

Так, Пасха может приходиться на любой день между 22 марта и 25 апреля по григорианскому календарю, или между 4 апреля и 8 мая – по юлианскому. Разницу в датах Воскресения Христова для католиков и православных христиан можно объяснить именно из-за использования разных календарей.

Что интересно, Пасха также не может совпадать с еврейским праздником Песах. В то же время Воскресение Христово должно идти после него. Это связано с тем, что Иисус Христос вернулся к жизни уже после наступления Песаха.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Когда будет Пасха в 2025 году

Нынешней весной украинцы будут отмечать Воскресение Христово 20 апреля. Последний раз католики и православные верующие праздновали вместе восемь лет назад, в 2017-м.

В этот день люди приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!" и "Воистину Воскрес!", а в домах царит атмосфера семейного тепла.