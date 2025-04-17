Зачем есть 12 пасок на Пасху: запомните это
- Традиционно на Пасху едят 12 пасок, чтобы выйти замуж.
- Нельзя выбрасывать засохший праздничный хлеб, из него делают сухари или отдают скоту.
В народе существует немало поверий связанных с Пасхой. На протяжении веков люди придерживаются разнообразных примет, передавая их из поколения в поколение.
Так, наши предки традиционно ели 12 пасок на Воскресение Христово. Для чего это делали – рассказывает LifeStyle24.
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Зачем есть 12 пасок на Пасху
Число 12 ассоциируется с количеством месяцев в году, поэтому означает завершенность. В то же время столько же было учеников у Иисуса Христа, что также имеет особый символизм. Согласно традиции, если девушка хочет выйти замуж в течение года, то ей стоит попробовать на Пасху 12 пасок, сделанных 12 разными хозяйками. Наши предки верили, что так можно привлечь суженого в ближайшее время. По народным поверьям, каждая хозяйка передает часть своей женской силы и семейного счастья молодой девушке.
Что интересно, существует еще одна важная примета, которая связана с пасками. Так, ни в коем случае нельзя выбрасывать праздничный хлеб, который со временем засох. Традиционно хозяева должны сделать из этого кулича сухари или отдать скоту, чтобы почтить дар Божий.
Когда нельзя печь паски
Верующим можно заниматься выпечкой пасок в Страстную пятницу. Это самый скорбный день, в который вспоминают распятие Иисуса Христа на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. В это время запрещено заниматься любой физической работой, развлекаться, веселиться, петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки. В то же время христианам не следует есть, пока в церкви не вынесут Плащаницу – символическое изображение Сына Божьего. Вместо этого верующим стоит посвятить время молитве и духовным размышлениям.
Согласно народным поверьям, выпекать паски также нельзя в плохом настроении или в доме, где кто-то болеет или недавно произошла беда. Наши предки верили, что тесто чувствует энергетику, поэтому может не подняться или даже пригореть, если человек находится в ссоре с кем-то.