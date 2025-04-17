Так, наши предки традиционно ели 12 пасок на Воскресение Христово. Для чего это делали – рассказывает LifeStyle24.

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Зачем есть 12 пасок на Пасху

Число 12 ассоциируется с количеством месяцев в году, поэтому означает завершенность. В то же время столько же было учеников у Иисуса Христа, что также имеет особый символизм. Согласно традиции, если девушка хочет выйти замуж в течение года, то ей стоит попробовать на Пасху 12 пасок, сделанных 12 разными хозяйками. Наши предки верили, что так можно привлечь суженого в ближайшее время. По народным поверьям, каждая хозяйка передает часть своей женской силы и семейного счастья молодой девушке.

Что интересно, существует еще одна важная примета, которая связана с пасками. Так, ни в коем случае нельзя выбрасывать праздничный хлеб, который со временем засох. Традиционно хозяева должны сделать из этого кулича сухари или отдать скоту, чтобы почтить дар Божий.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Когда нельзя печь паски

Верующим можно заниматься выпечкой пасок в Страстную пятницу. Это самый скорбный день, в который вспоминают распятие Иисуса Христа на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. В это время запрещено заниматься любой физической работой, развлекаться, веселиться, петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки. В то же время христианам не следует есть, пока в церкви не вынесут Плащаницу – символическое изображение Сына Божьего. Вместо этого верующим стоит посвятить время молитве и духовным размышлениям.

Согласно народным поверьям, выпекать паски также нельзя в плохом настроении или в доме, где кто-то болеет или недавно произошла беда. Наши предки верили, что тесто чувствует энергетику, поэтому может не подняться или даже пригореть, если человек находится в ссоре с кем-то.