Так, наші предки традиційно їли 12 пасок на Воскресіння Христове. Для чого це робили – розповідає LifeStyle24.

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Навіщо їсти 12 пасок на Великдень

Число 12 асоціюється з кількістю місяців у році, тому означає завершеність. Водночас стільки ж було учнів в Ісуса Христа, що також має особливий символізм. Згідно з традицією, якщо дівчина хоче вийти заміж протягом року, то їй варто скуштувати на Великдень 12 пасок, зроблених 12 різними господинями. Наші пращури вірили, що так можна привабити судженого найближчим часом. За народними повір'ями, кожна господиня передає частину своєї жіночої сили та родинного щастя молодій дівчині.

Що цікаво, існує ще одна важлива прикмета, яка пов'язана з пасками. Так, у жодному разі не можна викидати святковий хліб, який з часом засохнув. Традиційно господарі мають зробити з цієї паски сухарі або віддати худобі, щоб вшанувати дар Божий.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Коли не можна пекти паски

Вірянам можна займатися випіканням паски в Страсну п'ятницю. Це найскорботніший день, в який згадують розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. У цей час заборонено займатися будь-якою фізичною роботою, розважатися, веселитися, співати, танцювати та влаштовувати гучні вечірки. Водночас християнам не слід їсти, поки в церкві не винесуть Плащаницю – символічне зображення Сина Божого. Натомість вірянам варто присвятити час молитві та духовним роздумам.

Згідно з народними повір'ями, випікати паску також не можна в поганому настрої або в домі, де хтось хворіє чи недавно сталася біда. Наші предки вірили, що тісто відчуває енергетику, тому може не піднятися або навіть пригоріти, якщо людина перебуває у сварці з кимось.