Когда состоится католическая Пасха в 2025 году: дата по новому календарю

Уже совсем скоро греко-католики будут отмечать Пасху. Этот праздник традиционно приходится на один из весенних месяцев.

Дата Воскресения Христова является переменной и ежегодно определяется по лунному календарю. Когда будет католическая Пасха – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет католическая Пасха 2025 года

Согласно решению Первого Никейского собора, которое приняли в 325 году, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия. Поэтому праздник может приходиться на период между 22 марта и 25 апреля для греко-католиков. В то же время для православных христиан Воскресение Христово преимущественно наступает между 4 апреля и 8 мая.

В 2025 году греко-католики будут праздновать Пасху 20 апреля. В этом году дата католического и православного Воскресения Христова совпадает. Стоит отметить, что подобное случается довольно редко, например, последний раз такое было в 2017-м. Именно поэтому такое совпадение считается особым событием для Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви.

Когда католическая Пасха 2025 / Фото Freepik

Будут ли дополнительные выходные на Пасху 2025 года

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в нашем государстве ввели военное положение. Он продлится до 9 мая 2025 года, поскольку президент Владимир Зеленский продлил его действие именно до этой даты. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники, в частности на Пасху, в военное время не предоставляются.

Именно поэтому 21 и 22 апреля будут рабочими днями. Однако работодатели могут по собственному желанию сократить отведенное для работы время для своих работников.