Который сейчас час: украинцы перевели часы на летнее время

В ночь с 29 на 30 марта украинцы перешли на летнее время. Граждане перевели стрелки часов на час вперед, из-за чего сутки стали короче.

Гражданам придется изменить время только на механических устройствах, потому что современные часы, телефоны, ноутбуки и другие гаджеты это сделали самостоятельно. Отныне украинцы будут жить по летнему времени. Который сейчас час – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Переход на летнее время 2025: почему стрелки часов переводят в воскресенье

Который сейчас час

В Украине ежегодно переводят часы с 1981 года. В советские времена начали переходить на зимнее и летнее время с целью экономии энергии.

16 июля 2024 года депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект №4201. Он предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время, но президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот документ. Поэтому украинцы, вероятно, переводят часы не в последний раз.

Зимнее время традиционно сменилось на летнее в последнее воскресенье месяца – 30 марта. Граждане перевели часы на час вперед, с 3:00 на 4:00.

Точное время вы можете посмотреть здесь.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Что интересно, кроме Украины на зимнее и летнее время переходят 70 стран мира. Впрочем, Япония, Китай, Исландия и большинство государств Африки и Южной Америки не переводят часы каждый сезон. Дело в том, что в странах, расположенных вблизи экватора, продолжительность светового дня в течение года почти не меняется, поэтому корректировка времени там нет смысла.

Как улучшить самочувствие после перехода на летнее время

Прежде всего важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Организм любит стабильность, поэтому соблюдение режима поможет быстрее засыпать и чувствовать себя бодрее утром. В то же время важно не использовать гаджеты перед сном, ведь синий свет экранов нарушает выработку мелатонина. Кроме этого, питание также играет важную роль. Хотя вечерний чай или кофе могут казаться приятным ритуалом, но кофеин в их составе стимулирует работу нервной системы, затрудняя засыпание. Вместо этого лучше выбрать травяной настой или стакан воды.

В целом стоит придерживаться здорового питания, не употреблять алкоголь и пить достаточно жидкости в течение дня. К тому же следует проводить больше времени на свежем воздухе. Подобные прогулки перед сном снижают уровень стресса, который накопился за день, и способствуют крепкому сну.