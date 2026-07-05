Как поблагодарить за поздравления, чтобы тронуть каждого: готовые тексты для друзей, коллег и социальных сетей

День рождения проходит, а приятное послевкусие от теплых слов остается надолго. Впрочем, когда сообщений в мессенджерах и социальных сетях становится очень много, подобрать подходящие слова для каждого бывает непросто.

24 Канал собрал готовые и оригинальные варианты благодарностей за поздравления с днем рождения. Они помогут вам красиво выразить благодарность друзьям, близким и коллегам.

Благодарность за поздравления с днем рождения

Большое спасибо за поздравления и теплые слова! Мне невероятно приятно!

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Огромное спасибо за такие замечательные пожелания! Пусть все, что вы пожелали, вернется к вам сторицей!

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Спасибо, что разделили этот день со мной, пусть и на расстоянии. Ваши слова согревают сердце!

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Спасибо за поздравления! Очень ценю ваше внимание и добрые слова!

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Хочу искренне поблагодарить вас за каждое слово! Мне невероятно повезло иметь в жизни таких замечательных людей. Спасибо за вашу поддержку, любовь и за то, что вы всегда рядом!

Благодарность за поздравления с днем рождения / Коллаж 24 Канала

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Ваши пожелания сделали мой день рождения еще ярче и счастливее. Спасибо за ваше внимание, тепло и искренность. Обнимаю каждого!

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Огромное спасибо за ваши невероятные поздравления! Читая их, я чувствую себя самым богатым человеком, ведь вокруг меня – лучшие люди в мире!

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Спасибо всем за поздравления! Обещаю исполнить каждое пожелание, особенно те, что касаются богатства и отдыха!

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Спасибо за поздравления и за то, что напомнили, сколько мне исполнилось! А если серьезно – ваши слова невероятны, спасибо вам!

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Моя лента сегодня просто горит от ваших пожеланий! Спасибо каждому за тепло и позитив, вы лучшие!

Благодарность за поздравления с днем рождения / Коллаж 24 Канала

А если приближается день рождения вашего брата, то мы подготовили специальную подборку поздравлений в картинках и словах.