24 Канал зібрав готові та небанальні варіанти подяк за привітання з днем народження. Вони допоможуть вам красиво висловити вдячність друзям, близьким та колегам.

Подяка за привітання з днем народження

Щиро дякую за привітання та теплі слова! Мені неймовірно приємно!

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Величезне дякую за такі чудові побажання! Нехай усе здійснене повернеться до вас сторицею!

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Дякую, що розділили цей день зі мною, нехай і на відстані. Ваші слова зігрівають серце!

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Дякую за привітання! Дуже ціную вашу увагу та добрі слова!

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Хочу щиро подякувати за ваше кожне слово! Мені неймовірно пощастило мати в житті таких чудових людей. Дякую за вашу підтримку, любов та за те, що ви завжди поруч!

Подяка за привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу

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Ваші побажання зробили мій день народження ще яскравішим і щасливішим. Дякую за вашу увагу, тепло та щирість. Обіймаю кожного!

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Величезне спасибі за ваші неймовірні привітання! Читаючи їх, я відчуваю себе найбагатшою людиною, адже навколо мене – найкращі люди у світі!

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Дякую всім за привітання! Обіцяю виконати кожне побажання, особливо ті, що стосуються багатства та відпочинку!

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Дякую за привітання та за те, що нагадали, скільки мені стукнуло! А якщо серйозно – ваші слова неймовірні, дякую вам!

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Моя стрічка сьогодні палає від ваших побажань! Дякую кожному за тепло й позитив, ви найкращі!

Подяка за привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу

А якщо наближається день народження вашого брата, то ми підготували особливу добірку привітань у картинках і словах.