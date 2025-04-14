Вы этого могли не знать: почему красят яйца на Пасху

Ежегодно семьи приобщаются к традициям Пасхи, в частности к выпеканию куличей и покраске яиц. Однако далеко не все знают, откуда возникли эти обычаи.

Для наших предков яйцо имело символическое значение, ведь ассоциировалось с плодородием и весенним пробуждением. Почему красят пасхальные яйца на Пасху – рассказывает LifeStyle24.

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Почему красят яйца на Пасху

В древности яйца также ассоциировали с Солнцем из-за его округлой формы. Впрочем, в христианстве же крашанка стала символом победы жизни над смертью. Так, внешняя скорлупа яйца ассоциируется с гробом, а внутреннее содержание – с обновленным миром после Воскресения Иисуса Христа.

По одной из самых известных легенд, традиция красить яйца также связана со святой равноапостольной Марией Магдалиной. После Воскресения Иисуса она пришла к императору Тиберию, чтобы сообщить об этом событии. Однако по традиции к правителю нельзя было появляться с пустыми руками, поэтому Мария принесла ему яйцо в качестве дара. Услышав о возвращении Спасителя к жизни, Тиберий скептически ответил: "Это так же невозможно, если бы это яйцо вдруг стало красным". И в тот же миг – яйцо в руках Марии приобрело красный цвет.

Пораженный этим чудом, император воскликнул: "Воистину воскрес!". С тех пор крашеное яйцо стало символом Воскресения Христа и возвещения благой вести.

Почему красят яйца на Пасху / Фото Freepik

Сколько яиц надо красить на Пасху

Обычно в семьях красят большое количество яиц, чтобы их хватило для каждого. Однако согласно народным поверьям стоит обратить внимание на число 13.

Двенадцать яиц олицетворяют апостолов Сына Божьего, а тринадцатое – самого Иисуса Христа. Эта традиция напоминает о Тайной вечере, когда Спаситель собрался со своими учениками накануне собственной смерти.