Юбилей, пугающий многих: почему не празднуют 40 лет

Во многих странах люди отмечают 40 лет, ведь этот юбилей считается довольно особенным. Однако в Украине граждане избегают громких застолий и поздравлений по этому случаю.

Дело в том, что в народе существует немалое количество суеверий, связанных с празднованием 40 лет. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему не празднуют 40 лет

Наши предки верили, что число 40 связано со смертью и переходом души в загробную жизнь. По традиции на сороковой день после смерти поминают покойника. Ведь именно тогда, согласно верованиям, душа окончательно покидает земной мир. В связи с этим празднование 40 лет воспринималось как плохой знак, потому что человек якобы сам себя провожает в загробную жизнь.

Кроме этого, предки считали, что празднование этой даты может привлечь внимание нечистой силы или даже приблизить конец жизни. По этой причине люди избегали не только шумных застолий, но и подарков или публичных поздравлений.

Почему не празднуют 40 лет / Фото Freepik

Более того, если на 40-летие собрать много гостей, то возникает высокий риск потерять здоровье или удачу. Именно поэтому некоторые до сих пор отмечают этот день в небольшом семейном кругу, не устраивая никаких развлечений.

Важно помнить, что каждый самостоятельно должен решить, придерживаться ли этих суеверий, или нет. Впрочем, немало украинцев до сих пор верят в подобные приметы, потому что не хотят искушать судьбу.

Что нельзя делать в свой день рождения

Людям не стоит убирать и выносить мусор в день праздника. По поверьям, вместе с пылью и грязью можно вынести из дома собственное счастье, поэтому лучше позаботиться о чистоте дома накануне. Кроме этого, не рекомендуется мыться в день рождения. Хотя вода и имеет очищающие свойства, однако именно в этот праздник она может смыть не только негатив, но и благосостояние и удачу.

Важно также избегать стрижек в день рождения, ведь есть поверье, что это может негативно повлиять на здоровье. В то же время нельзя одевать старую одежду на праздник, потому что она ассоциируется с бедностью и неудачами, которые могут закрепиться на весь год.