Юбилей, пугающий многих: почему не празднуют 40 лет
- В Украине существуют суеверия относительно празднования 40 лет.
- Празднование 40 лет считается плохим знаком, потому что может привлечь внимание нечистой силы или приблизить конец жизни.
Во многих странах люди отмечают 40 лет, ведь этот юбилей считается довольно особенным. Однако в Украине граждане избегают громких застолий и поздравлений по этому случаю.
Дело в том, что в народе существует немалое количество суеверий, связанных с празднованием 40 лет. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Почему не празднуют 40 лет
Наши предки верили, что число 40 связано со смертью и переходом души в загробную жизнь. По традиции на сороковой день после смерти поминают покойника. Ведь именно тогда, согласно верованиям, душа окончательно покидает земной мир. В связи с этим празднование 40 лет воспринималось как плохой знак, потому что человек якобы сам себя провожает в загробную жизнь.
Кроме этого, предки считали, что празднование этой даты может привлечь внимание нечистой силы или даже приблизить конец жизни. По этой причине люди избегали не только шумных застолий, но и подарков или публичных поздравлений.
Более того, если на 40-летие собрать много гостей, то возникает высокий риск потерять здоровье или удачу. Именно поэтому некоторые до сих пор отмечают этот день в небольшом семейном кругу, не устраивая никаких развлечений.
Важно помнить, что каждый самостоятельно должен решить, придерживаться ли этих суеверий, или нет. Впрочем, немало украинцев до сих пор верят в подобные приметы, потому что не хотят искушать судьбу.
Что нельзя делать в свой день рождения
Людям не стоит убирать и выносить мусор в день праздника. По поверьям, вместе с пылью и грязью можно вынести из дома собственное счастье, поэтому лучше позаботиться о чистоте дома накануне. Кроме этого, не рекомендуется мыться в день рождения. Хотя вода и имеет очищающие свойства, однако именно в этот праздник она может смыть не только негатив, но и благосостояние и удачу.
Важно также избегать стрижек в день рождения, ведь есть поверье, что это может негативно повлиять на здоровье. В то же время нельзя одевать старую одежду на праздник, потому что она ассоциируется с бедностью и неудачами, которые могут закрепиться на весь год.