Почему нельзя отказывать беременным: 8 самых распространенных народных примет
- Существуют народные приметы, которые предостерегают от отказа беременным, считая, что это может привести к неприятностям или потере удачи.
- Отказ беременной в еде, воде или помощи может негативно повлиять на здоровье ребенка или принести проблемы тому, кто отказал.
Испокон веков к женщинам, которые носят под сердцем младенца, следует относиться с особым уважением. Так вокруг периода беременности собралось уже немало народных примет.
В частности, почему нельзя отказывать беременным. В материале Lifestyle 24 рассказываем об этих приметах.
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Почему нельзя отказывать беременным: что говорят в народе
Существует много народных примет, связанных с тем, почему не стоит отказывать женщинам, которые в положении. Вот некоторые из них:
- Считают, что отказ беременной может обернуться неприятностями для того, кто ее не послушал.
- Если не помочь беременной – можно запереть дверь к собственному счастью.
- Согласно поверьям, отказ будущей матери воспринимается как пренебрежение к жизни.
- Если отказать беременной в еде, ребенок может родиться с родимым пятном в форме того продукта, которого женщина тогда пожелала.
- Откажешь беременной – можешь остаться без денег и удачи.
- Если не выполнить просьбу беременной, адресованную будущему ребенку, малыш может родиться беспокойным или тревожным.
- Отказав беременной, человек рискует остаться без удачи на семь лет.
- Особенно строго запрещают отказывать беременным в еде или воде – считается, что это может повлечь болезни у ребенка или проблемы у человека, который отказал.
Конечно, все эти народные приметы не имеют научного основания. Однако, общаясь с беременной женщиной, стоит помнить о ее особом состоянии и учитывать, что любое негативное впечатление или эмоция могут существенно повлиять на ее самочувствие. Поэтому женщин, которые находятся в положении, следует уважать и по возможности поддерживать во всем.