Почему нельзя праздновать 9-й день рождения
- Согласно древним обычаям, 9-й день рождения ассоциируется с поминальным днем, из-за чего его не рекомендуют праздновать пышно, во избежание негативной энергии.
Современные родители редко учитывают эти суеверия и стараются сделать 9-й день рождения особенным для ребенка.
Каждый ребенок с нетерпением ждет свой день рождения. Ведь дети знают, что обязательно получит желаемые подарки и положительные эмоции.
Однако в народе существует поверье, что именно 9-й день рождения не стоит праздновать пышно. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Почему нельзя праздновать 9 лет
Согласно древним обычаям, девятый день является особым в поминальном календаре. Считается, что в это время душа умершего еще находится рядом с живыми. Именно поэтому на девятый день после смерти человека его семья собирается, чтобы помолиться, вспомнить хорошие поступки и отпустить. В связи с этим, число девять начали ассоциировать с чем-то негативным и одновременно несовместимым с радостными событиями, в частности детским днем рождения.
Кроме этого, наши предки верили, что празднование 9-летия может привлечь к ребенку нежелательную энергию или нарушить его защитное поле. Поэтому предки не устраивали громкого застолья и не приглашали гостей домой. Некоторые даже переносили празднование на другой день или просто тихо проводили время в семейном кругу.
Современные же родители редко учитывают подобные предрассудки. Для взрослых важно сделать 9-й день рождения своего ребенка особенным и подарить имениннику тепло и внимание.
Почему не празднуют 40 лет
Многие считают, что число 40 связано со смертью и переходом души в потусторонний мир. В то же время на сороковой день после смерти принято поминать покойника – именно тогда, по верованиям, душа окончательно покидает земной мир.
Из-за этого празднование 40 лет воспринималось как плохой знак, потому что человек якобы сам себя провожает в загробную жизнь.
При написании материала использованы источники: volyn24.com и newsglavred.net.