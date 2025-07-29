Многие люди воспринимают кладбище как место захоронения и границу между миром живых и мертвых. В древности предки верили, что на кладбище царит тяжелая энергетика.

Именно поэтому в народе уверяли, что часто посещать кладбище нежелательно. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя часто ходить на кладбище?

Наши предки верили, что каждое посещение могилы беспокоит душу умершего. Так, частые визиты могли помешать покойнику обрести покой. Именно поэтому, по поверьям, умерший мог позвать живого, который слишком часто приходил на кладбище, за собой. В то же время человек мог навлечь на себя различные жизненные неурядицы, в частности болезни и потери.

Что интересно, после посещения кладбища не советовали сразу возвращаться домой. Считалось, что с кладбища можно принести домой "нечистую" энергию, поэтому лучше было сначала зайти в людное место или просто немного пройтись другой дорогой. Так, человек очищался от негативных сил, из-за чего не мог занести домой то, что бы навредило ему в будущем.

Более того, особо чувствительные люди после частых посещений начинали чувствовать усталость, тревогу или даже иметь тревожные сны. Однако каждый самостоятельно должен решить, сколько раз и когда уместно ходить на кладбище.

Почему нельзя ходить часто на кладбище / Фото Freepik

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