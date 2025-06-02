Можно ли рубить бузину: объяснение священника ПЦУ

Бузина издавна вызывала у людей противоречивые эмоции. Хоть это и лечебное растение, которое обладает целебными свойствами, вокруг нее существует немало примет.

В народе до сих пор можно услышать, что категорически нельзя трогать бузину. Впрочем, разрешается ли это делать – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

Не пропустите Что нельзя делать в понедельник, чтобы не привлечь неурядицы

Можно ли рубить бузину

Многие старшие люди придерживаются суеверий и верят, что нельзя рубить бузину, потому что тогда притянешь беду и накличешь болезни в дом. Кроме этого, это растение якобы считается чертовым деревом, поэтому ее не следует лишний раз трогать и срезать. Однако Православная Церковь Украины таких примет не поддерживает. Так, отец Алексей Филюк отмечает, что бузину можно и нужно рубить. В ней нет нечистой силы, поскольку все это выдумки.

Во дворе, в доме и в душе должно быть чисто,

– подчеркнул священник ПЦУ.

Верующим следует отличать христианскую веру от суеверий и не искать мистики там, где ее нет. Если бузина мешает или портит ландшафт, то ее спокойно можно убрать, ведь это не противоречит никаким религиозным принципам. Впрочем, рубить бузину или нет – личное решение хозяина.

Можно ли верующим брать дрова с кладбища

По словам священника ПЦУ, людям можно брать дрова с кладбища. Впрочем, для этого надо иметь разрешение.

Что интересно, такими дровами разрешается отапливать больницы, административные здания и обычные дома. Как заверил Алексей Филюк, это полезное дело, ведь люди не только следят за чистотой кладбища, но и думают о тепле в своих домах.