Можно ли в воскресенье стричь ногти и волосы: объяснение священника ПЦУ

Многие верующие с осторожностью относятся к любым бытовым делам в воскресенье. В частности, это касается стрижки волос и ногтей.

Христиане воспринимают этот день как праздник Воскресения Иисуса Христа. Можно ли в воскресенье стричь ногти и волосы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли в воскресенье стричь ногти и волосы

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, церковь не запрещает ухаживать за собой и заниматься личной гигиеной в выходные дни. Так, мыться и умываться водой ежедневно – абсолютно нормально. Однако отец Алексей напоминает о духовном смысле воскресенья.

Есть шесть дней для работы, а в воскресенье человек должен идти на встречу с Богом. Это особый день, когда мы празднуем Воскресение Христово, поэтому и сами должны быть красивыми и чистыми,

– говорит священник ПЦУ.

Алексей Филюк добавил, что гигиена – не грех, но в воскресенье стоит сосредоточиться на внутреннем очищении. Если есть возможность, то лучше перенести стрижку на будний день, а воскресенье посвятить молитве и отдыху.

Можно ли жене подстригать своего мужа

По народным приметам, если жена подстрижет своего мужа, то в паре чаще будут возникать ссоры и споры, которые могут привести даже к разводу. Священник Православной Церкви Алексей Филюк заметил, что верующим стоит прекратить придерживаться народных поверий.

Женам можно и нужно стричь своих мужей, по словам отца. Ведь это не грех.