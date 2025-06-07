Християни сприймають цей день як свято Воскресіння Ісуса Христа. Чи можна у неділю стригти нігті й волосся – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи можна у неділю стригти нігті й волосся

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, церква не забороняє доглядати за собою та займатися особистою гігієною у вихідні дні. Так, митися й вмиватися водою щодня – абсолютно нормально. Однак отець Олексій нагадує про духовний сенс неділі.

Є шість днів для праці, а в неділю людина має йти на зустріч з Богом. Це особливий день, коли ми святкуємо Воскресіння Христове, тому й самі маємо бути гарними й чистими,

– каже священник ПЦУ.

Олексій Філюк додав, що гігієна – не гріх, але у неділю варто зосередитися на внутрішньому очищенні. Якщо є можливість, то краще перенести стрижку на будній день, а неділю присвятити молитві та відпочинку.

Чи можна дружині підстригати свого чоловіка

За народними прикметами, якщо дружина підстриже свого чоловіка, то в парі частіше виникатимуть сварки й суперечки, які можуть призвести навіть до розлучення. Священник Православної Церкви Олексій Філюк зауважив, що вірянам варто припинити дотримуватися народних повір'їв.

Дружинам можна та треба стригти своїх чоловіків, за словами отця. Адже це не гріх.