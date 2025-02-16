Можно ли вечером выбрасывать мусор: запомните это

В народе существует много примет, связанных с бытом. Так, наши предки верили, что не стоит выносить мусор вечером.

Этого суеверия особенно придерживаются пожилые люди, которые лучше подождут до утра, чем сделают это после захода солнца. Можно ли вечером выбрасывать мусор – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли вечером выбрасывать мусор

В древности считали, что выносить мусор вечером категорически нельзя, поскольку существовал высокий риск навлечь беды и невзгоды. После захода солнца якобы просыпались злые духи, которые могли зайти к человеку в дом и сильно навредить. Кроме этого, предки боялись, что лишатся не только материальных благ, но и энергетической защиты. Для предков вечер был временем подведения итогов дня, поэтому любые действия, связанные с вынесением чего-то из дома, могли символизировать потери. Поэтому те, кто стремился сохранить деньги и благосостояние, старались не выбрасывать ничего в темное время суток.

Более того, нечистая сила могла принести конфликты и недоразумения в семью. К тому же человек рисковал остаться одиноким до конца жизни, если бы вынес мусор вечером. В современном мире все больше людей отказываются придерживаться этого суеверия. Впрочем, некоторые продолжают верить в подобные вещи, вероятно, из-за уважения к мнению старших, чем из-за реального страха перед последствиями.

Человек выбрасывает мусор / Фото Freepik

Можно ли ходить на кладбище ночью

В народе считалось, что кладбище – особое место, куда стоит приходить, чтобы почтить память умерших. Существует поверье, что ночью можно наткнуться на злых духов или нечисть. Поэтому наши предки боялись ходить на кладбище после захода солнца.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк заверил, что на кладбище никто не запрещает идти в темное время суток. Однако стоит отказаться от этой идеи, потому что существует риск напугать людей, которые тоже будут находиться тогда на кладбище. По словам священника, Бог создал день, чтобы христианин работал, а ночь – чтобы верующий спал, а не ходил на кладбище ночью.