Корни этого суеверия достигает древних времен, когда наши предки пытались уберечь путешественника от опасностей и злых сил. Стоит ли сидеть перед дорогой – рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Можно ли дарить желтые цветы: запомните это

Почему обычай приседать перед дорогой считают суеверием

Наши предки верили, что присев перед дорогой, человек вводит в заблуждение нечистую силу, которая хотела ему навредить. Более того, эта пауза помогала предкам попрощаться с родными стенами и настроиться на хорошее путешествие. Кроме этого, момент тишины позволял успокоиться, собраться с мыслями и еще раз проверить, все ли необходимое взяли с собой.

В древности также верили, что такие небольшие действия обязательно повлияют на будущее, поэтому стоит их выполнять. Именно поэтому приседание перед дорогой стало способом защиты от нечистой силы и обеспечением удачной поездки. В современном мире люди до сих пор придерживаются этого суеверия скорее по привычке, чем из-за веры в мистические силы.

Приседание перед дорогой можно смело назвать поверьем, ведь его суть построена на языческих верованиях в магическое влияние ритуалов. Однако следует отметить, что это суеверие кому-то помогает психологически подготовиться к путешествию, поэтому уже стал частью их жизни.

Стоит ли приседать перед дорогой / Фото Freepik

Какие существуют еще версии возникновения этого суеверия

Эта традиция может быть также связана с христианством. Перед важными поездками верующие садились и молились Богу. Христиане общались с Господом и успокаивали собственные души. Через некоторое время верующие начали молиться "про себя", чтобы никому не мешать, присев на чемоданы. Впоследствии люди только помнили, что стоит сесть перед дорогой.

В то же время существует еще одна версия возникновения этого поверья. В древности наши предки верили в домового, который жил в домах. Предки считали, что он охраняет дом и оберегает имущество, поэтому не всегда хотели, чтобы он покидал помещение. В связи с этим предки начали приседать перед дорогой, чтобы запутать существо. Так, домовой не знал, что хозяева дома отправились в путешествие, поэтому оставался охранять дом.