Во многих украинских семьях до сих пор придерживаются определенных обычаев, связанных с погребением родных. В частности, существует традиция закрывать зеркала тканью, когда умирает близкий человек.

Об этом пишет LifeStyle24. Для чего люди завешивают зеркала после смерти родных – читайте далее в материале.

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Почему завешивают зеркала, когда кто-то умер?

Согласно древним поверьям, зеркало – это своеобразный портал между мирами живых и мертвых. Считалось, что через него темные силы могут затянуть душу умершего, лишив ее возможности попасть на Суд Божий и обрести покой.

Кроме этого, предки верили, что зеркала могут привлечь злых духов, которые принесут дополнительное горе или новую беду в семью. Более того, душа, которая еще находится рядом с телом, может "заблудиться" в зазеркалье и не найти дороги в потусторонний мир.

В то же время некоторые считают, что зеркало удваивает все, что в нем отражается. А потому открытое зеркальце может притянуть еще больше горя или даже навлечь еще одну смерть в дом.

Однако Православная Церковь Украины призывает верующих не верить в подобные суеверия. По словам священников ПЦУ, такие обычаи подменяют в сознании людей веру суеверием. Христианам стоит молиться за своих родных, а не придерживаться различных примет.

Почему завешивают зеркала в доме, когда кто-то умер / Фото Freepik

Что нельзя делать, когда умер близкий человек?

По народным приметам, не рекомендуется спать в комнате покойника. Считается, что душа умершего еще некоторое время остается рядом с родными. А если заснуть в его комнате, то существует риск, что покойник "заберет с собой" того, кто спит.

В то же время не стоит плакать громко и слишком долго. Дело в том, что слезы сдерживают душу умершего в мире живых и не дают ей отойти в вечность. По поверьям, чрезмерная эмоциональность может нанести покойнику страдания, заставляя его "блуждать" среди близких.