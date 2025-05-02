Не 14 октября: когда в Украине будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году

Осенью христиане традиционно отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают как Дева Мария спасла человечество.

Что интересно, раньше этот праздник отмечали 14 октября, но теперь дата несколько изменилась. О том, когда будет Покров Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Не 11 сентября: когда будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2025 году

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

По преданию, этот праздник связан с событиями, которые произошли в Х веке. Тогда войска киевского князя Аскольда осадили Константинополь. Во время большой опасности жители города собрались в храме, где хранились святые ризы Девы Марии. В отчаянии верующие обратились к Пресвятой Богородице с искренними молитвами, прося защиты и спасения. Их слова были услышаны, и над городом появилась Дева Мария, которая простерла над людьми свой омофор (покров), укрывая их от опасности. Благодаря этому удивительному заступничеству враги не смогли увидеть жителей города и отступили.

В этот день принято ходить в церковь и молиться Божьей Матери. Так, верующие просят у Пресвятой Богородицы защиты и здоровья родным. В то же время незамужние женщины могут обратиться к Деве Марии с просьбой сохранить молодость и подарить им семейное счастье.

Покров Пресвятой Богородицы / Фото Pinterest

Обратите внимание! Наша редакция ранее рассказывала, когда состоится Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году по новому церковному календарю.

Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С тех пор даты большинства праздников, которые отмечают греко-католики и православные христиане, сместились на 13 дней.

Если раньше Покров Пресвятой Богородицы праздновали 14 октября, то теперь – 1 октября. Более того, в этот день украинцы будут отмечать День защитников и защитниц Украины.