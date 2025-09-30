Самые красивые поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 2025 в картинках, прозе и стихах
- LifeStyle24 подготовил поздравления на Покров Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах.
- Этот праздник ежегодно отмечают 1 октября по новоюлианскому календарю.
Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в Украине. По преданию, Божья Матерь распростерла свой омофор над людьми, защищая их от врагов и бед.
LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах. Отправьте их всем родным и знакомым и подарите им хорошее настроение.
Не пропустите Изменение даты важного праздника: почему Покров Пресвятой Богородицы празднуют 1 октября
Покров Пресвятой Богородицы 2025: картинки-поздравления
Кстати, 1 октября, отмечают День защитников и защитниц Украины. Наша редакция уже опубликовала поздравления в картинках, прозе и стихах с этим праздником.
Покров Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в прозе и стихах
В день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы хочу от всей души пожелать вам, чтобы ее заступничество защитило от всех земных напастей. Пусть ваша душа будет согрета чистой любовью и надеждой на благословенные грядущие времена. Да будет с вами вера в сияние Божьей благодати и его помощь. Многая лета!
***
Желаю укрыться от всех невзгод под Покровом Пресвятой Богородицы, желаю каждый день жизни встречать с отличным здоровьем, хорошим настроением, крепкой верой и счастливой надеждой. Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и желаю любви, мира, гармонии души, понимания близких и веления сердца быть славным человеком!
***
Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже
І навалу окупантів з нашої країни жене!
Хай блакитне небо лише миром сяє!
Бог з Україною, тож добро перемагає!
***
У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
***
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире, где царит любовь и правит доброта, желаю никогда не сталкиваться с ненавистью и предательством, желаю от каждого прожитого дня оставлять для души радость и надежду на лучшее. Пусть Пресвятая Дева хранит тебя и твою семью от всякой беды, от недоброго глаза.
***
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добрый, пусть каждый день оставляет за собой хороший сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.
***
Хай Мати Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім'ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Не буде причини сумувати
І легко живеться!
Для написания материала использованы источники: Chas.News и Побажайко.