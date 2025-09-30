Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в Украине. По преданию, Божья Матерь распростерла свой омофор над людьми, защищая их от врагов и бед.

LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах. Отправьте их всем родным и знакомым и подарите им хорошее настроение.

Покров Пресвятой Богородицы 2025: картинки-поздравления

Поздравления с праздником Покрова Пресвятой Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24

Покров Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в прозе и стихах

В день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы хочу от всей души пожелать вам, чтобы ее заступничество защитило от всех земных напастей. Пусть ваша душа будет согрета чистой любовью и надеждой на благословенные грядущие времена. Да будет с вами вера в сияние Божьей благодати и его помощь. Многая лета!

***

Желаю укрыться от всех невзгод под Покровом Пресвятой Богородицы, желаю каждый день жизни встречать с отличным здоровьем, хорошим настроением, крепкой верой и счастливой надеждой. Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и желаю любви, мира, гармонии души, понимания близких и веления сердца быть славным человеком!

***

Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже

І навалу окупантів з нашої країни жене!

Хай блакитне небо лише миром сяє!

Бог з Україною, тож добро перемагає!

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и всем сердцем желаю жить в мире, где царит любовь и правит доброта, желаю никогда не сталкиваться с ненавистью и предательством, желаю от каждого прожитого дня оставлять для души радость и надежду на лучшее. Пусть Пресвятая Дева хранит тебя и твою семью от всякой беды, от недоброго глаза.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть мир к тебе будет добрый, пусть каждый день оставляет за собой хороший сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведет тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

***

Хай Мати Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім'ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Не буде причини сумувати

І легко живеться!

Для написания материала использованы источники: Chas.News и Побажайко.