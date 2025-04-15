Когда будет Поливальный понедельник в 2025 году: точная дата праздника

Поливальный понедельник связывают с духовным весенним очищением. Этот праздник традиционно приходится на второй день после Пасхи.

В народе верят, что вода в Поливальный понедельник имеет особую силу, поэтому может исцелять болезни и оздоровить людей. Когда верующие будут отмечать этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Когда будет Поливальный понедельник в Украине

20 апреля в Украине верующие будут отмечать один из крупнейших христианских праздников – Пасха. Обычно Поливальный понедельник приходится на следующий день после Воскресения Христова. Именно поэтому 21 апреля украинцы будут обливаться водой и желать друг другу здоровья и счастья.

История этого праздника достигает времен Киевской Руси, где обряд длился не один, а три дня подряд. Люди считали, что вода в это время имеет лечебные свойства и дарит не только телесную, но и духовную чистоту.

Поливальный понедельник / Фото Львовского городского совета

Традиции Поливального понедельника

Согласно народным поверьям, обливание водой символизирует очищение и благополучие. Наши предки верили, что холодная жидкость смывает все болезни и защищает от злых сил. Именно поэтому предки обливали не только друг друга, но и дома, скот и даже поля, чтобы обеспечить щедрый урожай.

Впоследствии эта традиция приобрела романтический подтекст. Молодые парни обливали девушек, чтобы продемонстрировать им свою симпатию. Считалось, что если девушку не обольют на Поливальный понедельник, то ей будет трудно выйти замуж. Что интересно, нередко именно в этот день влюбленные признавались друг другу в чувствах или даже делали предложение руки и сердца.

Подобные традиции существуют и в других странах Европы, в частности в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Там обливание также стало символом молодости и радости.