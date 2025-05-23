4 самых распространенных гуцульских имени, которые скрывают в себе дух Карпат

В Украине нередко можно услышать имена, которые несут в себе дух Гуцульщины. Ими обычно называют людей, когда хотят почтить традиции предков и сохранить память об аутентичной культуре своего народа.

LifeStyle24 подготовил подборку самых распространенных подготовил подборку самых распространенных гуцульских имен, которые вы точно слышали в повседневной жизни. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления сына или дочери.

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Подборка самых популярных гуцульских имен

Мирослава

Имя Мирослава имеет славянские корни и трактуется как "та, что приносит мир и славу". В древности так часто называли мудрых женщин, которые могли легко справиться с любой работой. Мирославы не любят конфликтовать, поэтому избегают споров всеми возможными путями. Обладательницы этого имени постоянно поражают других своей красотой.

Дзвенислава

Это имя имеет также славянское происхождение и переводится как "та, что звучит славой". Его представительницы имеют большой круг общения, поэтому могут легко управлять командой и стать хорошими лидерами. Дзвениславы умеют красиво говорить, чем нередко восхищают свое окружение. Такие девушки обычно решают проблемы мирным путем.

Древние украинские имена / Фото Freepik

Ярема

Такое имя происходит от древнееврейского варианта Иеремия, что означает "Господь возвеличит" или "Божья высота". Яремы отличаются свободолюбием и мудростью. Представители этого имени никогда не отказывают в помощи тем, кто к ним обращается. Эти мужчины готовы бороться за собственные идеи и убеждения.

Любомир

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто любит мир". Любомиры – умные мужчины, которые умеют находить компромиссы. Владельцы этого имени имеют высокий уровень интеллекта, поэтому нередко достигают успеха во многих сферах жизни. Такие мужчины также легко притягивают новые знакомства, которые оказываются очень полезными.

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