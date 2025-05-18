LifeStyle24 подготовил подборку старинных и забытых вариантов, которые способны обеспечить защиту от недугов и несчастий своим обладательницам. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают появления дочери.

Смотрите также Дарят удачу и добро: 5 женских имен, которые приносят своим обладательницам счастье

Подборка древних женских имен, которые дают силу и оберегают

Мария

Это имя происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа", "любимая" или "самостоятельная". В современном мире так называют женщин, которые готовы предложить свою помощь всем, кто в этом нуждается. Представительницы этого имени избегают конфликтов и пытаются решить все проблемы мирным путем. Благодаря своей ответственности и честности Марии окружены мужским вниманием.

Елизавета

Такое имя имеет древнееврейские корни и трактуется как "Божья присяга" или "та, что почитает Бога". Его обладательницы любят узнавать что-то новое, поэтому постоянно чем-то интересуются. Елизаветы имеют хорошо развитую интуицию и дают хорошие советы родным и близким.

Вера

Это имя имеет старославянское происхождение и означает "вера". В древности так звали одну из мучениц, дочь святой Софии, которую пытались обратить в язычество, но она была против этого. В то же время сейчас такое имя дают добрым и рассудительным девушкам, которые отличаются сильным характером. Веры – творческие личности, которые могут создавать прекрасное своими руками.

Женские имена, которые оберегают / Фото Freepik

Надежда

Имя Надежда пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "надежда". В древности так звали одну из трех сестер-христианок, которые погибли из-за преданности Иисусу Христу. Обладательницы этого имени имеют решительный характер, поэтому всегда уверенно шагают к своим целям. Такие женщины не боятся проблем, из-за чего легко находят их решение.

Любовь

Это имя имеет греческое происхождение и означает "любовь". В древности так звали одну из сестер-мучениц, которую казнили за верность Сыну Божьему. Такое имя ассоциируется со светлым чувством, поэтому наделяет своих обладательниц доброжелательностью и красотой.

Светлана

Имя Светлана имеет древнеславянское происхождение и переводится как "свет Земли" или "светлая". Его представительницы – веселые девушки, которые могут добавить каплю позитива даже в самую грустную компанию. Светланы имеют большой круг общения и легко открывают свое сердце новым людям.

Напомним, ранее наша редакция уже рассказывала о женских именах, которые приносят своим обладательницам только несчастье.