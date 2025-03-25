6 трендовых имен английского происхождения, которыми можно назвать девочку

Современные родители серьезно относятся к выбору имени для ребенка. Ведь оно может влиять на характер и судьбу человека.

В последние годы очень популярны имена английского происхождения, которые звучат стильно и современно. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Эти 6 имен когда-то были популярными, но сегодня их почти не дают детям

Харпер

Это имя означает "та, кто играет на арфе". Его обладательницы могут легко достичь успеха в творческих сферах, частности в музыке. Обычно такие девушки – амбициозные и решительные. Они не боятся брать ответственность и имеют острый ум.

Эйвери

Такое имя трактуется как "правительница эльфов". Его представительницы имеют нежную, но стойкую натуру. Эйвери обычно уверены в себе, поэтому часто проявляют лидерские качества. Также эти женщины любят исследовать что-то новое.

Скарлетт

Имя Скарлетт переводится как "ярко-красный". Именно поэтому оно ассоциируется со страстью и силой. Обладательницы этого имени – очень харизматичные женщины, которые любят быть в центре внимания. Эти девушки точно знают, как достигать своих целей.

Популярные имена для девочек / Фото Freepik

Аврора

Это имя означает "рассвет". Что интересно, в римской мифологии так звали богиню утренней зари. Авроры – преимущественно мечтательные и романтические личности, которые верят в чудеса. Такие девушки имеют хорошую интуицию, которая им постоянно помогает в жизни.

Луна

Это имя трактуется как "Луна". В то же время оно ассоциируется с ночным небом и загадочностью, поэтому и наделяет своих обладательниц особыми чертами. Такие женщины отличаются эмоциональностью и любовью к искусству. Луны ищут гармонию в жизни и демонстрируют желание заниматься творчеством.

Хейзел

Такое имя происходит от названия орехового дерева – hazel tree. В древности так называли красивых и мудрых женщин, к которым часто обращались за помощью. Такие девушки обычно очень спокойные и уравновешенные личности. Они надежные друзья, поэтому никогда не оставят в беде.

Какие имена почти исчезли

В древности имена имели глубокое символическое значение, но со временем многие из них стали редкими или совсем исчезли. В Библии и мифологии можно найти множество уникальных вариантов, которые когда-то были распространенными, но в современном мире не встречаются. К редким именам, которые почти исчезли, относятся: Аминадав, Зимри, Мефивошет, Хушай, Амиэл, Зилфа, Актеон, Дейфоб, Эвридика, Левкотея, Кармента, Фалант.