5 самых популярных имен для девочек в 2025 году
- В 2025 году самыми популярными именами для девочек в Украине являются София, Эмилия, Ева, Милана и Соломия.
- Эти имена имеют разное происхождение и значение, символизируя качества, такие как мудрость, элегантность, лидерство, творчество и спокойствие.
В народе верят, что имена способны повлиять на судьбу человека. Некоторые варианты имеют хорошую энергетику и могут обеспечить защиту своим владельцам.
О том, какие женские имена возглавили нынешние рейтинги популярности и получили наибольшую приверженность среди украинских семей – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.
Какие женские имена популярны в 2025 году?
София
Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.
Эмилия
Это имя имеет древнеримское происхождение и означает "соперница". В древности так называли состоятельных людей и аристократов. Такое имя символизирует элегантность и дарит своей обладательнице большую привлекательность. Эмилии всегда уверены в себе и готовы помочь всем, кто в этом нуждается.
Ева
Это имя пришло к нам из древнееврейского языка и трактуется как "та, что дарит жизнь". Такие девушки могут легко стать лидерами и возглавить большую команду людей. Харизма и шарм обладательниц этого имени поражает многих. Именно поэтому Евы всегда находятся в центре внимания людей.
Милана
Имя Милана имеет славянское происхождение и трактуется как "милая", для своей дочери. Обладательницы этого имени обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.
Соломия
Такое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "мир" или "покой". Обычно представительницы этого имени являются активными и рассудительными женщинами, которые тщательно продумывают свои планы и решения. Соломиям важно быть не в центре компании, а стать ее сердцем.
Самые популярные имена для мальчиков 2025 года
Имя Тимофей считается одним из самых популярных в 2025 году в Украине. Оно имеет греческие корни и означает "тот, кто почитает Бога". В древности так называли добрых и благоразумных мужчин.
Также в перечень самых распространенных мужских имен попали: Артем, Максим, Матвей и Александр.