В народе верят, что имена способны повлиять на судьбу человека. Некоторые варианты имеют хорошую энергетику и могут обеспечить защиту своим владельцам.

О том, какие женские имена возглавили нынешние рейтинги популярности и получили наибольшую приверженность среди украинских семей – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Какие женские имена популярны в 2025 году?

София

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость". В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.

Эмилия

Это имя имеет древнеримское происхождение и означает "соперница". В древности так называли состоятельных людей и аристократов. Такое имя символизирует элегантность и дарит своей обладательнице большую привлекательность. Эмилии всегда уверены в себе и готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

Ева

Это имя пришло к нам из древнееврейского языка и трактуется как "та, что дарит жизнь". Такие девушки могут легко стать лидерами и возглавить большую команду людей. Харизма и шарм обладательниц этого имени поражает многих. Именно поэтому Евы всегда находятся в центре внимания людей.

Милана

Имя Милана имеет славянское происхождение и трактуется как "милая", для своей дочери. Обладательницы этого имени обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.

Соломия

Такое имя имеет еврейское происхождение и переводится как "мир" или "покой". Обычно представительницы этого имени являются активными и рассудительными женщинами, которые тщательно продумывают свои планы и решения. Соломиям важно быть не в центре компании, а стать ее сердцем.

Популярные имена для девочки 2025 / Фото Freepik

