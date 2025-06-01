Вот эти 9 фамилий указывают на немецкое происхождение: проверьте свое в списке

Многие украинцы даже не догадываются, что их фамилия – наследие немецких переселенцев, которые веками назад поселились на территории Украины. Такие фамилии сохранили свое западноевропейское происхождение и одновременно стали неотъемлемой частью украинской культуры.

LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает подробнее о самых распространенных немецких фамилиях в Украине. Эти родовые имена можно услышать во многих украинских областях.

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Самые распространенные немецкие фамилии в Украине

Мюллер

Эта фамилия считается очень распространенной в Германии и одновременно часто встречается в Украине. Родовое имя образовано от немецкого слова Müller, которое переводится как "мельник". Сейчас известно о 147 представителях этой фамилии, которые преимущественно живут в Киеве.

Бауэр

Такое родовое имя происходит от немецкого слово Bauer, что означает "крестьянин". Им могут похвастаться 228 украинцев, которые живут в Киеве, Донецке и Запорожье.

Шнайдер

Фамилия Шнайдер образована от слова Schneider, которое трактуется как "портной". Что интересно, это родовое имя принадлежало многим немецким семьям, которые жили когда-то на Галичине. В Украине насчитывается 2028 владельцев этой фамилии, которые живут на территории всех областей нашей страны.

Фамилии немецкого происхождения / Фото Freepik

К самым популярным немецким фамилиям, которые можно услышать в Украине, также относятся:

Крафт – в древности эта фамилия могла принадлежать мастерам, ведь переводится с немецкого языка как "сила" или "умение". 86 представителей такого родового имени живут в Центральной Украине.

– в древности эта фамилия могла принадлежать мастерам, ведь переводится с немецкого языка как "сила" или "умение". 86 представителей такого родового имени живут в Центральной Украине. Вайс – с немецкого языка означает "белый". Известно о 252 людях, которые имеют эту фамилию и преимущественно проживают в Мукачево и Виннице.

– с немецкого языка означает "белый". Известно о 252 людях, которые имеют эту фамилию и преимущественно проживают в Мукачево и Виннице. Ланге – эта фамилия переводится как "длинный". Им могут похвастаться 99 украинцев, которые в основном живут в Киеве и Житомире.

– эта фамилия переводится как "длинный". Им могут похвастаться 99 украинцев, которые в основном живут в Киеве и Житомире. Циммерман – родовое имя означает "плотник". Именно поэтому эта фамилия, вероятно, может много рассказать о профессиональной деятельности предков. 64 владельцы этой фамилии живут в основном в южных и восточных регионах Украины.

– родовое имя означает "плотник". Именно поэтому эта фамилия, вероятно, может много рассказать о профессиональной деятельности предков. 64 владельцы этой фамилии живут в основном в южных и восточных регионах Украины. Шмидт – происходит от немецкого слова Schmidt, которое означает "кузнец". В Украине насчитывается 1481 представитель этой фамилии, который преимущественно живет в Киеве, Николаеве и Львове.

– происходит от немецкого слова Schmidt, которое означает "кузнец". В Украине насчитывается 1481 представитель этой фамилии, который преимущественно живет в Киеве, Николаеве и Львове. Фишер – с немецкого языка трактуется как "рыбак". 533 носителя этой фамилии сейчас проживают в Днепре, Одессе и Киеве.

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