Теплые поздравления с последним звонком для выпускников: трогательные слова в прозе и стихах
- Во многих украинских школах 30 мая прозвучит последний звонок, символизируя прощание выпускников со школой.
- LifeStyle24 подготовил поздравления с последним звонком в виде картинок, прозе и стихах для выпускников.
Завтра, 30 мая, во многих украинских школах прозвучит последний звонок. В этот день важно поздравить выпускников, которые прощаются с родным учебным заведением навсегда.
По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с последним звонком в картинках, прозе и стихах. Отправьте их одиннадцатиклассникам и девятиклассникам, которые покидают родные стены школы.
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Поздравления с последним звонком для выпускников: картинки, проза и стихи
Когда-то веселый звонок вас встречал на пороге в первый класс, а сегодня он раздается в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свою дорогу в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.
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Вот вы и выросли, дети! Пролетели годы, и сегодня для вас звучит последний школьный звонок. Мы желаем вам самостоятельности и прямой, правильной дороги. Пусть ошибок будет как можно меньше, а больше удачи и успеха. Никогда не бойтесь труда, будьте настойчивы и настырны. Желаем вам сделать правильный выбор в жизни, ведь именно сейчас вы держите в руках свое будущее!
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Для вас, выпускники, этот звонок действительно последний. Остаются позади ваши школьные годы – наиболее беззаботная и счастливая пора жизни, полна мечтаний и смелых планов. Вы отправляетесь в самостоятельную взрослую жизнь. Желаю, чтобы этот путь был счастливый, полон хорошими событиями и достижениями.
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С праздником последнего звонка! Верю, что ты реализуешь собственные способности, таланты, построишь успешную судьбу, будешь достойным творцом своей жизни и настоящим патриотом своей страны! Желаю тебе уверенности в собственных силах, неисчерпаемого упорства и осуществления всех твоих желаний.
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Минула чарівна пора – дитинство минуло,
Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,
Збираються пташенята розправити крила,
В безмежному морі життя підняти вітрила!
Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,
Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,
Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!
***
Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай відгукнеться.
***
Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
***
Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!