Теплые поздравления с последним звонком для выпускников: трогательные слова в прозе и стихах

Завтра, 30 мая, во многих украинских школах прозвучит последний звонок. В этот день важно поздравить выпускников, которые прощаются с родным учебным заведением навсегда.

По этому радостному случаю LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с последним звонком в картинках, прозе и стихах. Отправьте их одиннадцатиклассникам и девятиклассникам, которые покидают родные стены школы.

Интересно Для учеников: подборка хороших поздравлений с последним звонком в прозе и картинках

Поздравления с последним звонком для выпускников: картинки, проза и стихи

Когда-то веселый звонок вас встречал на пороге в первый класс, а сегодня он раздается в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свою дорогу в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.

***

Вот вы и выросли, дети! Пролетели годы, и сегодня для вас звучит последний школьный звонок. Мы желаем вам самостоятельности и прямой, правильной дороги. Пусть ошибок будет как можно меньше, а больше удачи и успеха. Никогда не бойтесь труда, будьте настойчивы и настырны. Желаем вам сделать правильный выбор в жизни, ведь именно сейчас вы держите в руках свое будущее!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Для вас, выпускники, этот звонок действительно последний. Остаются позади ваши школьные годы – наиболее беззаботная и счастливая пора жизни, полна мечтаний и смелых планов. Вы отправляетесь в самостоятельную взрослую жизнь. Желаю, чтобы этот путь был счастливый, полон хорошими событиями и достижениями.

***

С праздником последнего звонка! Верю, что ты реализуешь собственные способности, таланты, построишь успешную судьбу, будешь достойным творцом своей жизни и настоящим патриотом своей страны! Желаю тебе уверенности в собственных силах, неисчерпаемого упорства и осуществления всех твоих желаний.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Минула чарівна пора – дитинство минуло,

Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,

Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай відгукнеться.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Зі звуками останнього шкільного дзвінка

Нехай у вашому житті починається удача,

Невідомі нехай будуть печалі й туга,

І це літо буде досконалістю!