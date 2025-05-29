З цієї радісної нагоди LifeStyle24 підготував красиві привітання з останнім дзвоником у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх одинадцятикласникам та дев'ятикласникам, які покидають рідні стіни школи.

Цікаво Для учнів: добірка гарних привітань з останнім дзвоником у прозі й картинках

Привітання з останнім дзвоником для випускників: картинки, проза й вірші

Колись веселий дзвоник вас зустрічав на порозі в перший клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами й щемливим ​​сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Дорогі випускники! Нехай кожен із вас знайде свою дорогу в житті. Для вас у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.

***

Ось ви й виросли, діти! Пролетіли роки, і сьогодні для вас звучить останній шкільний дзвінок. Ми бажаємо вам самостійності й прямої, правильної дороги. Нехай помилок буде якомога менше, а більше удачі й успіху. Ніколи не бійтеся праці, будьте наполегливі й настирні. Бажаємо вам зробити правильний вибір в житті, адже саме зараз ви тримаєте в руках своє майбутнє!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду ваші шкільні роки – найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями й здобутками.

***

Зі святом останнього дзвоника! Вірю, що ти реалізуєш власні здібності, таланти, побудуєш успішну долю, будеш гідним творцем свого життя і справжнім патріотом своєї країни! Бажаю тобі впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх твоїх мрій.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Минула чарівна пора – дитинство минуло,

Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,

Збираються пташенята розправити крила,

В безмежному морі життя підняти вітрила!

Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,

Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,

Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,

На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!

***

Хай щасливим буде вами обраний шлях,

Хай вам добре у світі живеться.

А цей срібний дзвіночок у ваших серцях

Добрим спогадом хай відгукнеться.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

***

Зі звуками останнього шкільного дзвінка

Нехай у вашому житті починається удача,

Невідомі нехай будуть печалі й туга,

І це літо буде досконалістю!