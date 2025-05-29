З цієї радісної нагоди LifeStyle24 підготував красиві привітання з останнім дзвоником у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх одинадцятикласникам та дев'ятикласникам, які покидають рідні стіни школи.
Цікаво Для учнів: добірка гарних привітань з останнім дзвоником у прозі й картинках
Привітання з останнім дзвоником для випускників: картинки, проза й вірші
Колись веселий дзвоник вас зустрічав на порозі в перший клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами й щемливим сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Дорогі випускники! Нехай кожен із вас знайде свою дорогу в житті. Для вас у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.
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Ось ви й виросли, діти! Пролетіли роки, і сьогодні для вас звучить останній шкільний дзвінок. Ми бажаємо вам самостійності й прямої, правильної дороги. Нехай помилок буде якомога менше, а більше удачі й успіху. Ніколи не бійтеся праці, будьте наполегливі й настирні. Бажаємо вам зробити правильний вибір в житті, адже саме зараз ви тримаєте в руках своє майбутнє!
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду ваші шкільні роки – найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями й здобутками.
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Зі святом останнього дзвоника! Вірю, що ти реалізуєш власні здібності, таланти, побудуєш успішну долю, будеш гідним творцем свого життя і справжнім патріотом своєї країни! Бажаю тобі впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх твоїх мрій.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Минула чарівна пора – дитинство минуло,
Роки шкільні, мов у сні, пройшли-промайнули,
Збираються пташенята розправити крила,
В безмежному морі життя підняти вітрила!
Хай вас Бог благословить, на добру дорогу,
Щоб вела вас тільки вверх, широка й розлога,
Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень,
На життєвому шляху здійснення всіх прагнень!
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Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай відгукнеться.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
***
Зі звуками останнього шкільного дзвінка
Нехай у вашому житті починається удача,
Невідомі нехай будуть печалі й туга,
І це літо буде досконалістю!