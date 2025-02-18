Православные посты в 2025 году: даты по новому и старому стилям

В 2025 году христиане традиционно будут придерживаться нескольких многодневных постов, главным из которых станет Великий пост перед Пасхой. Кроме него, в церковном календаре предусмотрены Петров, Успенский и Рождественский посты, а также однодневные постные дни.

Во время этих периодов верующие посвящают время духовному совершенствованию и разговорам с Богом. Когда состоятся посты в 2025 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православную церковь Украины.

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Посты 2025 года

Многодневные посты

Великий пост

Он продлится с 3 марта по 19 апреля как по новому, так и по старому стилю. Дело в том, что дата этого поста зависит от дня празднования Пасхи. В этом году Воскресение Христово приходится на 20 апреля. Великий пост считается самым строгим и самым длинным, поскольку длится в течение семи недель перед Пасхой.

Петров пост

Этот пост начинается через неделю после Троицы и длится до дня святых Петра и Павла. Его продолжительность не является постоянной, поскольку зависит от даты Пасхи. По новому стилю Петров пост начнется 16 июня, а завершится 28 июня. В то же время по старому календарю он продлится с 16 июня по 11 июля.

Успенский пост

Это один из самых коротких постов, который посвящен подготовке к празднику Успения Богородицы. Он продлится с 1 по 14 августа по новому стилю, а по старому – с 14 по 27 августа.

Рождественский пост

Он длится 40 дней перед праздником Рождества Христова. Этот пост начинается после Дня апостола Филиппа, который в этом году будут отмечать 14 ноября. В 2025 году Филипповка продлится с 15 ноября по 24 декабря по новоюлианскому календарю, а по старому – с 28 ноября по 6 января.

Православные посты в 2025 году / Фото Freepik

Однодневные посты

Крещенский Святвечер

Его празднуют накануне Крещения, которое в этом году приходится на 6 января. По новому стилю Крещенский Святвечер отмечают 5 января, а по старому – 18 января.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Верующие чтят память Иоанна Крестителя, которого казнили по приказу царя Ирода. Этот праздник ежегодно приходится на 29 августа по новому календарю, а по старому – на 11 сентября.

Воздвижение Креста Господня

В этот день верующие вспоминают обретение Креста Господня царицей Еленой. Его отмечают 14 сентября по новоюлианскому календарю, а по старому – 27 сентября.