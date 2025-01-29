С Китайским Новым 2025 годом: самые красивые поздравления в картинках с праздником

29 января мир отмечает один из самых ярких праздников – Китайский Новый год. Этот день праздник ассоциируется с семейным теплом, красными украшениями и зрелищными фестивалями, которые поражают колоритностью.

Китайский Новый год обычно празднуют в семейном кругу. Так, люди собираются за семейным столом, на котором стоят пельмени, лапша и рыба, которые символизируют богатство и счастье. Китайцы украшают свои дома красными декорациями, фонариками и бумажными пожеланиями, ведь этот цвет в восточной культуре ассоциируется с удачей и долголетием. Кроме этого, традиционно люди дарят друг другу деньги в красных конвертах, чтобы привлечь благосостояние, а на улице проводятся яркие фестивали с танцами и пением, рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Завтра – Китайский Новый год 2025: теплые поздравления в картинках

По случаю Китайского Нового года наша редакция подготовила замечательные картинки-поздравления с праздником. Сохраните их себе заранее и отправьте своим родным, друзьям и коллегам.

Поздравления с Китайским Новым годом 2025: картинки и открытки

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Подарите хорошее настроение и пожелайте мира, тепла и всего наилучшего своим близким в этот день. С Китайским Новым годом!