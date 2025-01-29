Китайський Новий рік зазвичай святкують у сімейному колі. Так, люди збираються за сімейним столом, на якому стоять пельмені, локшина та риба, що символізують багатство та щастя. Китайці прикрашають свої оселі червоними декораціями, ліхтариками та паперовими побажаннями, адже цей колір у східній культурі асоціюється з удачею й довголіттям. Крім цього, традиційно люди дарують один одному гроші в червоних конвертах, щоб привабити добробут, а на вулиці проводяться яскраві фестивалі з танцями та співами, розповідає 24 Канал.

Не пропустіть Завтра – Китайський Новий рік 2025: теплі привітання у картинках

З нагоди Китайського Нового року наша редакція підготувала чудові картинки-привітання зі святом. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним, друзям і колегам.

Привітання з Китайським Новим роком 2025: картинки й листівки

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Подаруйте гарний настрій і побажайте миру, тепла та всього найкращого своїм близьким у цей день. З Китайським Новим роком!