За легендами, у стародавні часи жило чудовисько, на ім'я Ніан, яке викликало страх у людей. Воно нападало на жителів, знищувало їх врожай і шкодило худобі. Одного разу люди дізналися, що Ніан боїться червоного кольору та гучних звуків. Використовуючи цю слабкість, китайці зрозуміли як відлякати чудовисько. Відтоді люди святкують Китайський Новий рік у червоному вбранні, прикрашають домівки яскравими декораціями та запускають феєрверки, щоб захистити свої родини від злих духів. Це свято обов'язково відзначають у колі близьких, створюючи атмосферу радості та затишку, розповідає 24 Канал.

Цікаво Яким буде 2025 рік за китайським календарем: чого варто очікувати

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Китайським Новим роком. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, яким хочете подарувати приємні емоції в цей день.

Привітання з Китайським Новим роком 2025: картинки й листівки

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

Проведіть цей день у колі найближчих та не забудьте привітати рідних зі святом. З Китайським Новим роком!