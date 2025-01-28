По легендам, в древние времена жило чудовище, по имени Ниан, которое вызывало страх у людей. Оно нападало на китайцев, уничтожало их урожай и вредило скоту. Однажды люди узнали, что Ниан боится красного цвета и громких звуков. Используя эту слабость, китайцы поняли как отпугнуть чудовище. С тех пор люди празднуют Китайский Новый год в красном наряде, украшают дома яркими декорациями и запускают фейерверки, чтобы защитить свои семьи от злых духов. Этот праздник обязательно отмечают в кругу близких, создавая атмосферу радости и уюта, рассказывает 24 Канал.

Интересно Каким будет 2025 год по китайскому календарю: чего стоит ожидать

Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Китайским Новым годом. Отправьте их своим родным, друзьям и знакомым, которым хотите подарить приятные эмоции в этот день.

Поздравления с Китайским Новым годом 2025: картинки и открытки

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Проведите этот день в кругу самых близких и не забудьте поздравить родных с праздником. С Китайским Новым годом!