Непоколебимой веры и хороших вестей: искренние поздравления с Благовещением в прозе и стихах

Сегодня, 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы по старому стилю. По новому календарю его уже отметили на 13 дней раньше – 25 марта.

По случаю праздника LifeStyle24 подготовил трогательные поздравления с Благовещением 2025 по старому стилю. Отправьте их своим родным и друзьям, которым хотите пожелать всего наилучшего.

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Поздравления с Благовещением 2025 по старому стилю: картинки, стихи и прозе

Поздравляю с великим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом наполнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, хороших вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет непоколебимой!

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Поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и желаю мира над головой. Желаю прекрасной жизни без препятствий для воплощения мечты, без всякого повода для грусти, без всякой измены, без тяжкого греха. Желаю крепкого здоровья тебе и твоим близким. Желаю веры, любви и благодати. Желаю радости, счастья и только добрых событий.

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

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З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти добре знай!

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З Благовіщенням вас я вітаю!

Щастя, здоров'я, добра вам бажаю.

Щоб ваші помисли лиш чисті були,

І про своїх ближніх ви ніколи не забули.

Поздравление с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай же пощастить і вам!

По вчинках і справах.

Нехай за все Господь віддячить,

І удачі море дасть,

Нехай любов і щастя буде,

Щоб раділи люди.

Поздравления с Благовещением 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с великим праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю всем, только хороших вестей. Большой радости от того, что у вас есть. Будьте счастливы, здоровы и преданы Господу! Пусть в вашу жизнь придет та же радость, которая посетила Пречистую Деву в день благих вестей. Желаем мира и добра, душевного покоя и уюта, крепкой и чистой веры, добрых новостей и счастья. Пусть Богородица возьмет вас под свой покров, с Благовещением!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и от всей души хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать хорошую весть, никогда не потерять своей веры и настоящей любви.

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только хорошие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только хорошие друзья, только верная любовь.