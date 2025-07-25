Трогательные поздравления с Днем ангела Анны 2025: красивые слова в прозе и стихах

25 июля по новому стилю в Украине отмечают День ангела Анны. Не забудьте подарить положительные эмоции именинницам.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Анны в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

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Как поздравить с Днем ангела Анны 2025?: картинки, проза, стихи

Поздравляю тебя, Анечка, с Днем ангела и желаю, чтобы с помощью его молитв устроились все твои дела, и ты обрела бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пусть сам Господь Бог хранит тебя. Еще раз с праздником!

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С Днем ангела, Анна! Я хочу тебе пожелать, чтобы ты чаще улыбалась, ведь, когда ты улыбаешься, твой ангел светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть твой ангел хранит тебя! Будь счастлива!

Поздравление с Днем ангела Анны 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Я тебе вітаю, мила Ганна,

Бо ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я тобі любові й добра!

На многії та благії твої літа!

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Ганні помагає,

Ангел покровитель!

Поздравления с Днем ангела Анны 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Анна, дорогая, поздравляем тебя с Днем ангела! Пусть все плохое минует тебя стороной. Желаем тебе приятных хлопот, интересных книжек побольше и новых карьерных высот!

***

Анна, пусть у тебя получается все, чего тебе захочется! Мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя и подставить плечо в трудный момент! Пусть твоя святая тезка бережет тебя. Обнимаем!

Поздравления с Днем ангела Анны 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце, щоб Ганни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Ганно!

Я тебе вітаю зі святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров'я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!