LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем ангела Ганни у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

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Як привітати з Днем ангела Ганни 2025?: картинки, проза, вірші

Вітаю тебе, Ганнусю, з Днем ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе. Ще раз зі святом!

***

З Днем ангела, Ганно! Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій ангел зберігає тебе! Будь щаслива!

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Я тебе вітаю, мила Ганна,

Бо ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я тобі любові й добра!

На многії та благії твої літа!

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Ганні помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ганно, люба, вітаємо тебе з Днем ангела! Нехай все погане мине тебе стороною. Бажаємо тобі приємних клопотів, цікавих книжок більше і нових кар'єрних висот!

***

Ганно, нехай у тебе виходить все, чого тобі захочеться! Ми завжди будемо поруч, щоб підтримати тебе і підставити плече у важкий момент! Нехай твоя свята тезка береже тебе. Обіймаємо!

Привітання з Днем ангела Ганни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце, щоб Ганни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Ганно!

Я тебе вітаю зі святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров'я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!