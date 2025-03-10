Трогательные поздравления с Днем ангела Галины 2025: искренние слова в прозе и стихах

Сегодня, 10 марта, верующие отмечают День ангела Галины. Это имя происходит из Древней Греции и трактуется как "спокойствие".

По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Галины в картинках, стихах и прозе. Сохраните их себе и отправьте друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.

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Поздравления с Днем ангела Галины 2025: картинки, проза и стихи

Галина, поздравляем тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет наполнена бесподобными путешествиями, добрыми людьми, вкусной едой и хорошими книгами! Дорогая, очень хочется, чтобы на твоем пути никогда не было непреодолимых препятствий, а в самые сложные моменты, всегда были те, кто подставят плечо и протянут руку!

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Поздравляю тебя с Днем ангела, Галина! Хочется пожелать вам терпения, трудолюбия и счастья! Пусть ваш защитник всегда надежно охраняет вас от превратностей судьбы. С праздником!

Поздравления с Днем ангела Галины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем Ангела, Галина! Пусть твой жизненный путь будет освещен светом лучших чувств: любви, доброты, понимания. Пусть ангельская магия защищает тебя от невзгод и наполняет твое сердце верой.

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С Днем ангела поздравляю! Пусть этот особенный день станет символом новых начал и благословения в твоей жизни. Ангелы, которые тебя окружают, пусть всегда ведут правильным путем и покрывают своими крыльями от жизненных невзгод.

Поздравления с Днем ангела Галины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сьогодні настали іменини

У Галини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає.

***

Свят у світі є багато.

Лиш Галини нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

І кожен день своїх іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Поздравления с Днем ангела Галины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!