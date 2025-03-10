З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Галини у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

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Привітання з Днем ангела Галини 2025: картинки, проза й вірші

Галино, вітаємо тебе з іменинами! Нехай твоє життя буде наповнене незрівнянними подорожами, добрими людьми, смачною їжею і хорошими книгами! Дорога, дуже хочеться, щоб на твоєму шляху ніколи не було непереборних перешкод, а в найскладніші моменти, завжди були ті, хто підставлять плече і простягнуть руку!

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Вітаю тебе з Днем ангела, Галино! Хочеться побажати вам терпіння, працьовитості та щастя! Нехай ваш захисник завжди надійно охороняє вас від мінливостей долі. Зі святом!

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем Ангела, Галино! Нехай твій життєвий шлях буде освітлений світлом найкращих почуттів: любові, доброти, розуміння. Нехай ангельська магія захищає тебе від негараздів і наповнює твоє серце вірою.

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З Днем ангела вітаю! Нехай цей особливий день стане символом нових початків та благословення у твоєму житті. Ангели, які тебе оточують, нехай завжди ведуть правильним шляхом та покривають своїми крилами від життєвих негараздів.

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні настали іменини

У Галини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає.

***

Свят у світі є багато.

Лиш Галини нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

І кожен день своїх іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!