По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления с Днем ангела Галины в картинках, стихах и прозе. Сохраните их себе и отправьте друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.
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Поздравления с Днем ангела Галины 2025: картинки, проза и стихи
Галина, поздравляем тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет наполнена бесподобными путешествиями, добрыми людьми, вкусной едой и хорошими книгами! Дорогая, очень хочется, чтобы на твоем пути никогда не было непреодолимых препятствий, а в самые сложные моменты, всегда были те, кто подставят плечо и протянут руку!
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Поздравляю тебя с Днем ангела, Галина! Хочется пожелать вам терпения, трудолюбия и счастья! Пусть ваш защитник всегда надежно охраняет вас от превратностей судьбы. С праздником!
Поздравления с Днем ангела Галины 2025 / Коллаж LifeStyle24
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С Днем Ангела, Галина! Пусть твой жизненный путь будет освещен светом лучших чувств: любви, доброты, понимания. Пусть ангельская магия защищает тебя от невзгод и наполняет твое сердце верой.
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С Днем ангела поздравляю! Пусть этот особенный день станет символом новых начал и благословения в твоей жизни. Ангелы, которые тебя окружают, пусть всегда ведут правильным путем и покрывают своими крыльями от жизненных невзгод.
Поздравления с Днем ангела Галины 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Сьогодні настали іменини
У Галини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь тебе оберігає.
***
Свят у світі є багато.
Лиш Галини нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
І кожен день своїх іменин,
Будь щаслива разом з ним!
Поздравления с Днем ангела Галины 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Галини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!