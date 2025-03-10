Це ім'я має давньогрецьке походження та означає спокій. Його власниці мають сильний характер, тому здатні розв'язати будь-яку проблему. Такі жінки – дуже щирі та комунікабельні, вони можуть згуртувати навколо себе людей. Галини зазвичай полюбляють працювати та готові зробити все можливе заради власного успіху, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Не пропустіть Зворушливі привітання з Днем ангела Галини 2025: щирі слова у прозі й віршах

Наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання з Днем ангела Галини. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Галини 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Галини 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Галини

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Галини святкували іменини 23 березня, а зараз їх мають – 10 березня.