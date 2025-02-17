Самые теплые поздравления с Днем ангела Марьяны 2025: искренние слова в прозе и стихах
17 февраля в Украине отмечают День ангела Марьяны. Подарите позитив своим родным, которые имеют сегодня именины.
24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела Марьяны в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим друзьям и близким, которым хотите поднять настроение.
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Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025: проза, картинки и стихи
З Днем Мар'яни вітаю,
Здоров'я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
Щоб хліб завжди був на столі,
І стрічались добрі люди на путі.
Хай Матінка Божа тебе оберігає,
І завжди з тобою в дорогу ступає.
***
У день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Мар'яні помагає,
Ангел покровитель!
***
Хай Мар'яну нашу ангел оберігає,
І в усьому, завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоби добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
С Днем ангела, Марьяна! Пусть в твоих глазах всегда блестит огонек радости! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено любовью, удачей и отличным настроением! Желаю тебе оставаться такой роскошной красавицей и с каждым днем только расцветать, словно прекрасная роза!
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С Днем ангела Марьяны! Пусть каждый день дарит ощущение праздника, радости и ярких красок. Удачи, успехов во всех рабочих делах, заботы, поддержки, любви в делах личных. Пусть сбываются мечты, цели будут достигнуты, а уровень удовлетворения своей жизни растет с каждым днем!
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Марьяночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Масляными красками или акварелью, рисуй или пиши настоящие шедевры счастья и своей любви. Желаю тебе, Марьяночка, здоровья, крепких сил, ярких улыбок, частых поводов для праздника, удачи и вдохновения. Будь всегда красивая, жизнерадостная и замечательная!
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Искренне поздравляю тебя, Марьяна, с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе лишь одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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С Днем ангела Марьяны! Желаю крепкого здоровья, пылкой любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!