Лучшие поздравления с Днем ангела Нины: теплые слова в прозе и стихах

14 января в Украине отмечают День ангела Нины. Подарите позитив своим родным, которые имеют сегодня именины.

24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела Нины в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим друзьям и близким, которым хотите поднять настроение.

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Поздравления с Днем ангела Нины 2025: проза, картинки и стихи

Поздравляю с Днем Ангела Нины! Желаю тебе, чтобы в душе всегда царил мир и покой, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а любовь не поддавалась никаким жизненным испытаниям.

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Нина, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и замечательными впечатлениями. Изобилия, любви и благополучия!

Поздравление с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Дорогая Нина. Поздравляю тебя с замечательным праздником – Днем Ангела Нины! Пусть твой добрый ангел дарит твоей душе свет надежды, защищает от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.

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Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

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Твоє ім'я Ніна – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Поздравления с Днем ангела Нины 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Нина! Поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать всегда любить, надеяться, верить и никогда не оставлять свое сердце в сумерках грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!

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Поздравляю с Днем ангела Нины! Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, поспособствует в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.