Лучшие поздравления с Днем ангела Нины: теплые слова в прозе и стихах
14 января в Украине отмечают День ангела Нины. Подарите позитив своим родным, которые имеют сегодня именины.
24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела Нины в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим друзьям и близким, которым хотите поднять настроение.
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Поздравления с Днем ангела Нины 2025: проза, картинки и стихи
Поздравляю с Днем Ангела Нины! Желаю тебе, чтобы в душе всегда царил мир и покой, искренняя вера наполняла светом и благодатью сердце, а любовь не поддавалась никаким жизненным испытаниям.
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Нина, поздравляю тебя с Днем твоего Ангела! Желаю, чтобы твой Ангел приносил много тепла и света, радости и любви. Пусть твоя жизнь наполняется только потрясающими событиями и замечательными впечатлениями. Изобилия, любви и благополучия!
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Дорогая Нина. Поздравляю тебя с замечательным праздником – Днем Ангела Нины! Пусть твой добрый ангел дарит твоей душе свет надежды, защищает от всяческих невзгод и дарит здоровье и силу.
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Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
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Твоє ім'я Ніна – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Нина! Поздравляю тебя с Днем ангела и хочу пожелать всегда любить, надеяться, верить и никогда не оставлять свое сердце в сумерках грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку. Всех благ и здоровья!
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Поздравляю с Днем ангела Нины! Пусть ангел поможет тебе в трудные минуты, наделит здоровьем, любовью, поспособствует в достижении поставленной цели и защитит от всего плохого в жизни.