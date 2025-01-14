24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Ніни у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм друзям і близьким, яким хочете підняти настрій.

Цікаво З Днем ангела Ніни 2025: найгарніші картинки-привітання з іменинами

Привітання з Днем ангела Ніни 2025: проза, картинки й вірші

Вітаю з Днем Ангела Ніни! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

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Ніно, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості й любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями й чудовими враженнями. Достатку, кохання і добробуту!

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорога Ніно. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Ніни! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров'я й силу.

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Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоб жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

***

Твоє ім'я Ніна – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ніно! Вітаю тебе з Днем ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити й ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу усмішку. Всіх благ і здоров'я!

***

Вітаю з Днем ангела Ніни! Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети й захистить від всього лихого у житті.