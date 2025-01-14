24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Ніни у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм друзям і близьким, яким хочете підняти настрій.
Цікаво З Днем ангела Ніни 2025: найгарніші картинки-привітання з іменинами
Привітання з Днем ангела Ніни 2025: проза, картинки й вірші
Вітаю з Днем Ангела Ніни! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.
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Ніно, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості й любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями й чудовими враженнями. Достатку, кохання і добробуту!
Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24
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Дорога Ніно. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Ніни! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров'я й силу.
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Хай Ніну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоб жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Ніно, вітає!
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Твоє ім'я Ніна – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
Привітання з Днем ангела Ніни 2025 / Колаж LifeStyle24
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Ніно! Вітаю тебе з Днем ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити й ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу усмішку. Всіх благ і здоров'я!
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Вітаю з Днем ангела Ніни! Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров'ям, любов'ю, посприяє в досягненні поставленої мети й захистить від всього лихого у житті.