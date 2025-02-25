Самые теплые поздравления с Днем ангела Тараса 2025: красивые слова в прозе и стихах

Сегодня, 25 февраля, верующие отмечают День ангела Тараса. Это имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "мятежник".

По случаю праздника 24 Канал подготовил поздравления в картинках, стихах и прозе. Сохраните их себе и отправьте друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины. Подарите им хорошее настроение праздничными поздравлениями.

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Поздравления с Днем ангела Тараса 2025: картинки, проза и стихи

С Днем ангела Тараса! В этот особенный день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Пусть каждый момент жизни будет как мудрое наставление, а каждое испытание – возможность вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху.

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Тараса з днем прекрасним я вітаю

Та від щирого серця побажаю

Щоб бували свята часті

Пишні, щедрі й прекрасні

Мир в серці нехай панує,

Злагоду і втіху дарує

Весело душа нехай співає

Кожна мить хай надихає.

Поздравления с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Днем ангела Тараса! Пусть этот день принесет улыбку на твое лицо, радость в сердце и спокойствие в жизнь. Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи во всех делах. Пусть каждый день будет праздником добра и любви!

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Тараса,

Прийми привітання!

Поздравления с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем ангела Тараса! Желаю тебе сегодня самых лучших подарков от судьбы: безграничной любви, множества счастливых моментов и исполнения всех желаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких бед и направляя к счастью!

***

С Днем ангела Тараса! Искренне желаю море позитива, счастья и радости! Пусть каждый момент жизни приносит только приятные впечатления, а ангелы-хранители всегда защищают от всяческих невзгод. Пусть жизнь будет наполнена любовью и здоровьем, а твоя душа всегда радуется вдохновению и теплу. Счастливого праздника!

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце І сказав мені новину,

Що в Тараса іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

Поздравление с Днем ангела Тараса 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Твоє ім'я Тарас – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!