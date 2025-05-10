Трогательные поздравления с Днем матери 2025: хорошие пожелания в прозе и стихах
- В Украине День матери празднуют 11 мая.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для этого праздника.
В это воскресенье, 11 мая, в Украине отмечают один из самых теплых и трогательных праздников – День матери. В этот праздник дети благодарят своих матерей за любовь и безграничную поддержку, которые они дарят на протяжении жизни.
По случаю приближения праздника LifeStyle24 подготовил хорошие поздравления с Днем матери в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим мамочкам и подарите им хорошее настроение.
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Поздравления с Днем матери 2025: картинки, проза и стихи
Дякую, мамо, за ніжні долоні,
Ласку, турботу, ночі безсонні,
Спасибі за всі ті пісні, що співала,
Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.
Щоб завжди була ти щаслива, здорова,
У твоєму житті, щоб було все чудово.
Ти наймиліша, завжди будь із нами!
Цілую тебе і вітаю з Днем мами!
***
Матусю, рідна, дорога!
Хочеться тобі багато чого побажати,
Це навіть словами неможливо описати.
Ти у світі в мене лиш одна така –
Щира, мудра, добра та проста.
Твій сміх, твоя усмішка золота,
Душу мою гріє вона.
З Днем матері я тебе вітаю!
І з усього серця я бажаю
Щастя, радості, добра,
Мріям здійснення швидкого,
Везіння для діла будь-якого.
Я тебе кохаю, матусю рідненька!
Дякую за все тебе, дорогенька!
***
Мама, ти краща у світі людина,
Ніжна, турботлива, тільки єдина,
З матері Днем тебе ніжно вітаю,
Доброї вдачі тобі побажаю,
В справах буденних – терпіння й наснаги,
А на роботі – натхнення й поваги,
Теплого сонечка та доброти,
Мама, спасибі, що є в мене ти!
***
З Днем матері тебе вітаю,
Моя найкраща у світі мамо!
У це свято щастя побажаю,
Любові, миру і достатку.
Тобі я дякую, рідненька,
За ласку, ніжність і турботу,
Любов, надію, доброту.
Як сильно я тебе люблю!
***
Поздравляю с Днем матери и желаю, чтобы каждый день дарил крепкие объятия, сладкие поцелуи, веселые улыбки, яркие мгновения. Пусть дети всегда будут здоровы, пусть твое материнское сердце не знает печали и обид. Желаю и сегодня, и завтра, и через 10, и через 50 лет оставаться лучшей мамой в мире.
***
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с этим праздником – Днем матери! Ты единственная и самая дорогая в целом мире, и нельзя подобрать слов благодарности, любви и безграничного уважения к тебе, моя родная. Будь всегда молодой и счастливой, пусть каждый день будет тебе в радость, а солнышко светит для тебя и согревает душу. Люблю тебя, моя мамочка!
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Родная моя мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Спасибо тебе за то, что всегда делилась своим теплом, любовью и искренностью. Ты вдохновляла меня на настоящие и смелые поступки, поддерживала и оберегала, окутала своей мудростью и окутала заботой. Оставайся всегда такой нежной, любящей и женственной!
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В этот самый важный день, я хочу поздравить тебя, мама! Ты лучшая мама в мире, потому что всегда даришь свою любовь, заботу, нежность и доброту. Не могу передать, как я тебя люблю и ценю. Будь всегда счастливой и здоровой, дорогая моя мама!