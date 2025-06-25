Самые теплые поздравления с Международным днем моряка 2025: красивые слова в открытках и прозе

25 июня во всем мире отмечают Международный день моряка. Это профессиональный праздник, чествующий вклад специалистов в мировую торговлю и экономику.

Что интересно, Международный день моряка начали в 2010 году, когда члены Международной морской организации, что является частью ООН, подписали соответствующую резолюцию. А впервые этот праздник отметили в 2011 году, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления, которые вы можете отправить своим родным и близким. Подарите хорошее настроение всем знакомым морякам в этот день.

Поздравления с Международным днем моряка 2025: картинки и проза

Быть моряком – твое призвание. Поэтому я желаю тебе всегда с радостью ходить в море и выполнять свой долг. Пусть тебе покоряются все моря и океаны, а карьера идет только вверх! Желаю крепкого здоровья, много сил, энергии, а также море радостных событий и целый океан счастья!

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Поздравляю с Международным днем моряка и желаю идти в плавание с надеждой, а возвращаться с триумфом, плавать по морю с отвагой, а по земле ходить с любовью. Желаю здоровья и глубокого счастья, как голубые просторы и морские глубины!

Поздравление с Международным днем моряка 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Желаю жизни без шторма, чувств без штиля, здоровья крепкого, как якорь. Пусть волны счастья в солнечную погоду несут жизнь с улыбкой, а корабль жизни никогда не встретится со скалами.

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С Международным днем моряка! Желаю штиля в пути и шторма эмоций в жизни. Пусть на борту всегда царит порядок, а дома ждут любовь и уют. Успехов, благополучия и уверенности в каждом дне!

Поздравление с Международным днем моряка 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С праздником тебя, моряку! Пусть и на борту, и на суше тебе всегда везет, семья всегда поддерживает, а погода в море всегда будет идеальной! Счастья, везения, отличного здоровья и надежных товарищей!

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Поздравляю с Днем моряка и желаю всегда быть храбрым, добрым, веселым, неутомимым. И пусть все бури проходят мимо тебя, пусть морские просторы вдохновляют. Крепкого здоровья и ни одного бунта на собственном корабле.

Поздравления с Международным днем моряка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, что сегодня, 25 июня, в Украине также отмечают День таможенника. Наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках и прозе по этому случаю.