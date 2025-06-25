Що цікаво, Міжнародний день моряка започаткували у 2010 році, коли члени Міжнародної морської організації, що є частиною ООН, підписали відповідну резолюцію. А вперше це свято відзначили у 2011 році, розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Календар свят і вихідних на червень 2025: чи будуть українці відпочивати на День батька

З нагоди свята наша редакція підготувала теплі привітання, які ви можете надіслати своїм рідним і близьким. Подаруйте гарний настрій усім знайомим морякам у цей день.

Привітання з Міжнародним днем моряка 2025: картинки й проза

Бути моряком – твоє покликання. Тому я бажаю тобі завжди з радістю ходити в море та виконувати свій обов'язок. Нехай тобі підкоряються всі моря та океани, а кар'єра йде лише вгору! Бажаю міцного здоров'я, багато сил, енергії, а також море радісних подій та цілий океан щастя!

***

Вітаю з Міжнародним днем моряка і бажаю йти у плавання з надією, а повертатися з тріумфом, плавати морем з відвагою, а землею ходити з любов'ю. Бажаю здоров'я та глибокого щастя, як блакитні простори та морські глибини!

Привітання з Міжнародним днем моряка 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Бажаю життя без шторму, почуттів без штилю, здоров'я міцного, як якір. Нехай хвилі щастя в сонячну погоду несуть життя з посмішкою, а корабель життя ніколи не зустрінеться зі скелями.

***

З Міжнародним днем ​​моряка! Бажаю штилю в дорозі та шторму емоцій у житті. Нехай на борту завжди панує порядок, а вдома чекають кохання та затишок. Успіхів, добробуту та впевненості у кожному дні!

Привітання з Міжнародним днем моряка 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом тебе, моряку! Нехай і на борту, і на суші тобі завжди щастить, сім'я завжди підтримує, а погода у морі завжди буде ідеальною! Щастя, везіння, відмінного здоров'я та надійних товаришів!

***

Вітаю з Днем моряка та бажаю завжди бути хоробрим, добрим, веселим, невтомним. І нехай всі бурі проходять повз тебе, нехай морські простори надихають. Міцного здоров'я і жодного бунту на власному кораблі.

Привітання з Міжнародним днем моряка 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, що сьогодні, 25 червня, в Україні також відзначають День митника. Наша редакція підготувала гарні привітання у картинках і прозі з цієї нагоди.